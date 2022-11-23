السيتي يمدد عقد جوارديولا عامين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد المدير الفني الإسباني المخضرم بيب جوارديولا لمدة عامين.

التمديد لمدة عامين

ونشر مانشستر سيتي بياناً رسمياً اليوم الأربعاء قال فيه: “يسرنا الإعلان عن تمديد عقد جوارديولا لمدة عامين، ليستمر معنا حتى 2025”.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي -قبل تجديده- في صيف 2023، أي بنهاية الموسم الحالي.

وعلق جوارديولا على تجديد عقده قائلًا: “يسرني الاستمرار لعامين آخرين مع مانشستر سيتي، لا يمكنني قول الكلمات الكافية لشكر كل الموجودين هنا”.

سعادة جوارديولا

وأضاف بيب جوارديولا: “أنا سعيد ومرتاح هنا، لدي كل شيء ممكن لأداء وظيفتي على أكمل وجه، منذ اليوم الأول لي في النادي انتابتني مشاعر مميزة”.

وأتم: “لا زلت أشعر أننا قادرون على تحقيق الكثير من الأمور المميزة ولهذا السبب اخترت أن أبقى للقتال على كل البطولات الممكنة”.

يذكر أن جوارديولا (51 عامًا) تولى تدريب مانشستر سيتي في 2016، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق لتحقيق 11 لقباً.

واستغل مسؤولو مانشستر سيتي فترة التوقف الحالي بسبب مباريات كأس العالم 2022 من أجل الدخول في مفاوضات مع جوارديولا حول تجديد عقده.

وانضم بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي في 2016 بعد أن تولى تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وحقق مع الفريق 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة 4 مرات.