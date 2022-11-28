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بتنسيق بين المرور وتنمية الحياة الفطرية

السيطرة على جمل هائج في الرياض وتضرر مركبة

2022-11-28 الساعة 3:17
السيطرة على جمل هائج في الرياض وتضرر مركبة
المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، ما نتج عنه تضرر مركبة.

تسليمه للحياة الفطرية

وقالت إدارة المرور في بيان لها اليوم : “باشر مرور منطقة ⁧الرياض ⁩حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة”.

وأضافت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جمل هائج

وكان مقطع فيديو متداول، وثق جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائري بالرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، الجمل الهائج وهو يربك قائدي السيارات ويعيق الطريق في الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجري لإيقافه والإمساك به.

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