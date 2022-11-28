السيطرة على جمل هائج في الرياض وتضرر مركبة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، ما نتج عنه تضرر مركبة.
فيديو | وسط زحام "الدائري" بالرياض..
جمل هائج يربك قائدي السيارات#الإخبارية pic.twitter.com/a1xU9mnw3yقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2022
وقالت إدارة المرور في بيان لها اليوم : “باشر مرور منطقة الرياض حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة”.
وأضافت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان مقطع فيديو متداول، وثق جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائري بالرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، الجمل الهائج وهو يربك قائدي السيارات ويعيق الطريق في الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجري لإيقافه والإمساك به.