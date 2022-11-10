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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

2022-11-10 الساعة 4:20
الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24 لعام 1444هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (3.366.000) ريال.

سيقام حفل تكريم الفائزين من البنين غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض.

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بدوره، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يحفز الناشئة على حفظ القرآن الكريم والتنافس فيه وغرس قيمه ومبادئه في نفوسهم.

6 فروع

أوضح المشرف على المسابقات القرآنية أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من 6 فروع هي:

الفرع الأول: القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، أما الفرع الثاني سيكون عن حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والسادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

وبين الدكتور عبداللطيف أن الفائز والفائزة بالمركز الأول سيحصل كل منهما على 250 ألف ريال.

وأشار المشرف العام إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ الأمر وفق الإجراءات الخاصة بتنظيم المسابقة، حيث وجهت بالبدء بالتصفيات الأولية في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة، استعداداً للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم .

 

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