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 لحملة الثانوية فأعلى بالرياض

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر 12 وظيفة

2022-11-23 الساعة 9:18
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر 12 وظيفة
المواطن - الرياض

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 12 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق (العدد 12 وظيفة).

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).
3- خبرة لا تقل عن سنة.

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(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم Training):
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