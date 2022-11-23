الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر 12 وظيفة

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
– سائق (العدد 12 وظيفة).
1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).
3- خبرة لا تقل عن سنة.
(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):
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– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م.
– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم Training):
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