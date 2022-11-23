الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن توفر 12 وظيفة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 12 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

– سائق (العدد 12 وظيفة).

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

2- رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).

3- خبرة لا تقل عن سنة.

(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم Training):

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