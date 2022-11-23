الشخصية السعودية الجديدة فرضت كلمتها أمام العملاق اللاتيني .. انتصار تاريخي

قال الكاتب والإعلامي جمال القحطاني إن الشخصية السعودية الجديدة فرضت كلمتها خلال المباراة على العملاق اللاتيني رغم التأخر بهدف في الدوحة أمس.

وأضاف القحطاني، في مقاله له بصحيفة الرياض بعنوان “ملحمة خضراء”: “ملحمة خضراء قدمها نجوم منتخبنا الوطني في الدوحة مساء أمس، انتصار تاريخي على منتخب بقيمة الأرجنتين أحد المرشحين الأوائل لإحراز لقب كأس العالم، حيث فرضت الشخصية السعودية الجديدة كلمتها خلال المباراة على العملاق اللاتيني رغم التأخر بهدف، ما يكشف حجم الثقة التي بات اللاعب السعودي يكتنزها، مستعيناً بالله أولاً، ومرتكزاً على الطاقة الإيجابية التي منحهم إياها سمو ولي العهد في كلمته التشجيعية التي أزالت الضغوط عن كاهل لاعبي الأخضر، حينما طالبهم سموه – حفظه الله -، بالاستمتاع باللعب، وتقديم صورتهم الحقيقية دون خوف أو وجل”.

مستوى بطولي

وتابع أن الفوز الرائع والمستوى البطولي اللذين حققهما المنتخب السعودي، ليس إلا حلقة في منظومة التقدم المطرد الذي باتت تقطعه المملكة بسرعة مذهلة في شتى المجالات، ضمن رؤية استثنائية شاملة، وضعت الوطن على سكة التحديث والتطوير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ونضيف لها ضلع الرياضة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة عملية تطوير كبرى، وبرامج عالمية لتحديث المنظومة الرياضية، التي باتت مخرجاتها واضحة في إنجازات الكرة السعودية على جميع المستويات.

السعودية الجديدة

وأضاف الكاتب “مؤشرات السعودية الجديدة أضحت في زمن وجيز خضراء على كل الصعد، بفضل من الله، ثم في ظل قيادة حكيمة وعدت بأن تضاهي طموحات هذا الوطن العزيز قمم جبال طويق، ووفقاً لرؤية عظيمة نقلت المملكة إلى آفاق جديدة من الطموح والفخر، واختصرت عقوداً مفترضة لإنجاز مهمة بناء وطن شامخ ومضيء”.

وختم الكاتب القحطاني بقوله “إنه بلا شك زمن سعودي مشرق بكل أوجهه، إنجازات متوالية، تثبت أن وعد ولي العهد بجعل هذا الوطن في مصاف الدول المتقدمة دولياً ليس مجرد طموح قيادي فذ، بل رؤية استشرافية تستمد ثقتها من معطيات وطن لديه كل الأسباب للتقدم والارتقاء”.