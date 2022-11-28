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تكون الأحقية للمساهمين المقيدين بمركز الإيداع

الشرقية للتنمية تطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال

2022-11-28 الساعة 5:08
الشرقية للتنمية تطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225 مليون ريال
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية، الموافقة على طلب شركة الشرقية للتنمية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 225000000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

موعد سعر الطرح

وبحسب البيان المنشور على موقع تداول، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، والموافقة على طلب شركة الشرقية للتنمية، من المقرر نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها للجمهور في وقت لاحق.

مخاطر عالية

وأوضحت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

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