الشمس تغرب بعد دقائق من شروقها في النرويج

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الثلاثاء، أن فصل الشتاء اقترب في النصف الشمالي للكرة الأرضية ما يعني بأن الظلام سيلف بلدان القطب الشمالي، حيث يحل الليل القطبي الآن في ترمسو (مدينة أضواء الشفق القطبي) النرويجية بعد أقل من عشر دقائق من شروق الشمس.

نظرة الوداع الأخير

وأوضحت الجمعية الفلكية، أنه بعد فجر بطيء طويل ستشرق الشمس لواحدة من آخر أوقات العام وهو وقت مناسب للراصدين هناك لإلقاء نظرة الوداع الأخير للشمس، حيث إن بعد دقائق من شروقها سيبدأ غسق المساء.

وأضافت “بشكل عام يستمر الليل القطبي بمدينة ترومسو في الفترة من 25 نوفمبر إلى 17 يناير المقبل، ولكن بسبب الجبال المحيطة، من المقرر أن ترحل الشمس اليوم الثلاثاء”.

عودة العام المقبل

ولفتت جمعية جدة “ربما سيكون لسان حال الأشخاص الذين سيودعون الشمس شكرًا لك على عام 2022، سنراك مرة أخرى في يناير 2023”.