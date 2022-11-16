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نال استحسان النقاد والصحفيين الرياضيين

الشهري العالمي.. مدرب الأخضر الأولمبي محل التقدير

2022-11-16 الساعة 12:35
الشهري العالمي.. مدرب الأخضر الأولمبي محل التقدير
المواطن – الرياض

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نال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، سيلًا من عبارات المديح والثناء والإشادة التي تدفقت عليه من المتابعين لكرة القدم في المملكة، وخاصة النقاد الرياضيين والمحللين بعد تتويجه مع الأخضر الأولمبي بكأس اتحاد غرب آسيا 2022 بالفوز على قطر بنتيجة 3-1، أمس الثلاثاء.

سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

بصمة وإنجازات

وقال الإعلامي الرياضي، علي هبة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المدرب سعد الشهري قليل الكلام،كثير العمل والإنجاز، هذا المدرب العظيم يصنع لنا الأبطال موسمًا بعد الثاني، ويحقق لنا الإنجازات موسم بعد آخر كمنجز وطني، ورغم ذلك لم يسلم من أعداء النجاح.

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مدرب الأخضر الأولمبي سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

أفضل مدرب

وكتب الناقد الرياضي، متعب بن عبدلله عب تويتر: بطل غرب آسيا، بطل كأس آسيا، التأهل للأولمبياد، التأهل لدور الـ 16 في كأس العالم، وصيف في البطولات الآسيوية والخليجية.

وأضاف متعب بن عبدالله: يأتي واحد رأسه مربع ملفوف بشطرطون يستنقص من أفضل مدرب في آسيا.

سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

مبروك للأخضر

وكتب الإعلامي الرياضي، خالد البدر: سعد الأخضر دومًا يُعانق الذهب.. مبروك للمنتخب السعودي بطولة غرب آسيا بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

سعد الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

مدير فني عبقري

ووصف الناقد الرياضي علي العنزي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي “سعد الشهري” بأنه عبقري بعد التتويج ببطولة كأس غرب آسيا 2022.

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