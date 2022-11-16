الشهري العالمي.. مدرب الأخضر الأولمبي محل التقدير

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
نال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، سيلًا من عبارات المديح والثناء والإشادة التي تدفقت عليه من المتابعين لكرة القدم في المملكة، وخاصة النقاد الرياضيين والمحللين بعد تتويجه مع الأخضر الأولمبي بكأس اتحاد غرب آسيا 2022 بالفوز على قطر بنتيجة 3-1، أمس الثلاثاء.
وقال الإعلامي الرياضي، علي هبة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المدرب سعد الشهري قليل الكلام،كثير العمل والإنجاز، هذا المدرب العظيم يصنع لنا الأبطال موسمًا بعد الثاني، ويحقق لنا الإنجازات موسم بعد آخر كمنجز وطني، ورغم ذلك لم يسلم من أعداء النجاح.
وكتب الناقد الرياضي، متعب بن عبدلله عب تويتر: بطل غرب آسيا، بطل كأس آسيا، التأهل للأولمبياد، التأهل لدور الـ 16 في كأس العالم، وصيف في البطولات الآسيوية والخليجية.
وأضاف متعب بن عبدالله: يأتي واحد رأسه مربع ملفوف بشطرطون يستنقص من أفضل مدرب في آسيا.
وكتب الإعلامي الرياضي، خالد البدر: سعد الأخضر دومًا يُعانق الذهب.. مبروك للمنتخب السعودي بطولة غرب آسيا بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.
ووصف الناقد الرياضي علي العنزي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي “سعد الشهري” بأنه عبقري بعد التتويج ببطولة كأس غرب آسيا 2022.