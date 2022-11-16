الشهري العالمي.. مدرب الأخضر الأولمبي محل التقدير

نال المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعد الشهري، سيلًا من عبارات المديح والثناء والإشادة التي تدفقت عليه من المتابعين لكرة القدم في المملكة، وخاصة النقاد الرياضيين والمحللين بعد تتويجه مع الأخضر الأولمبي بكأس اتحاد غرب آسيا 2022 بالفوز على قطر بنتيجة 3-1، أمس الثلاثاء.

بصمة وإنجازات

وقال الإعلامي الرياضي، علي هبة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المدرب سعد الشهري قليل الكلام،كثير العمل والإنجاز، هذا المدرب العظيم يصنع لنا الأبطال موسمًا بعد الثاني، ويحقق لنا الإنجازات موسم بعد آخر كمنجز وطني، ورغم ذلك لم يسلم من أعداء النجاح.

أفضل مدرب

وكتب الناقد الرياضي، متعب بن عبدلله عب تويتر: بطل غرب آسيا، بطل كأس آسيا، التأهل للأولمبياد، التأهل لدور الـ 16 في كأس العالم، وصيف في البطولات الآسيوية والخليجية.

وأضاف متعب بن عبدالله: يأتي واحد رأسه مربع ملفوف بشطرطون يستنقص من أفضل مدرب في آسيا.

مبروك للأخضر

وكتب الإعلامي الرياضي، خالد البدر: سعد الأخضر دومًا يُعانق الذهب.. مبروك للمنتخب السعودي بطولة غرب آسيا بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

مدير فني عبقري

ووصف الناقد الرياضي علي العنزي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي “سعد الشهري” بأنه عبقري بعد التتويج ببطولة كأس غرب آسيا 2022.