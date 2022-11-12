الشهري: الله يوفق الأخضر بالمونديال

دعا الناقد الرياضي مبارك الشهري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتوفيق وذلك بعد إعلان قائمة الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتي أعلنها اليوم الجمعة، المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

دعوات بالتوفيق

وكتب مبارك الشهري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: ما نقول إلا الله يوفقهم.

قائمة الأخضر

حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.