الشهري: المجموعة تتحمل الخسارة أمام ألمانيا بالثمانية

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تحدث لاعب المنتخب الوطني الأول سابقًا فوزي الشهري عن أسباب خسارة المنتخب السعودي الأخضر لقاء ألمانيا بثمانية أهداف دون رد ضمن مباريات كأس العالم بكوريا واليابان 2002.
#ملعب_SBC | حسين عبدالغني: الرهبة يجب أن تكون موجودة أمام جميع المنتخبات في كأس العالم.. وكان يجب على المدرب اللعب بثلاثة مدافعين أمام ألمانيا. #قناة_SBC pic.twitter.com/PoZ2m2HJL1
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 7, 2022
وقال فوزي الشهري في تصريحات لبرنامج ملعب sbc على قناة SBC إن كأس العالم بطولة مثل غيرها، وتواجد ناصر الجوهر كان إيجابيًا معنا.
وأضاف الشهري: لم نتوقع خسارتنا بـ8 أهداف أمام ألمانيا وقد يكون متوقعًا أن تخسر من الألمان بهدف أو هدفين أو ربما بالثلاثة على أسوأ الافتراضات أما بالثمانية؛ فالمجموعة جميعها تتحمل النتيجة الثقيلة.