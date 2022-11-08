الشهري: المجموعة تتحمل الخسارة أمام ألمانيا بالثمانية

تحدث لاعب المنتخب الوطني الأول سابقًا فوزي الشهري عن أسباب خسارة المنتخب السعودي الأخضر لقاء ألمانيا بثمانية أهداف دون رد ضمن مباريات كأس العالم بكوريا واليابان 2002.

خسارة كبيرة

وقال فوزي الشهري في تصريحات لبرنامج ملعب sbc على قناة SBC إن كأس العالم بطولة مثل غيرها، وتواجد ناصر الجوهر كان إيجابيًا معنا.

وأضاف الشهري: لم نتوقع خسارتنا بـ8 أهداف أمام ألمانيا وقد يكون متوقعًا أن تخسر من الألمان بهدف أو هدفين أو ربما بالثلاثة على أسوأ الافتراضات أما بالثمانية؛ فالمجموعة جميعها تتحمل النتيجة الثقيلة.