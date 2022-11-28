الشهري: ليس للعاطفة مكان أمام تهديد الوطن

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قال المحلل العسكري العميد حسن الشهري، اليوم الأحد: إن هناك تقدمًا للأجهزة الأمنية بالمملكة لمواجهة المخالفين، ولكن هناك حاجة ملحة للوعي المجتمعي لمواجهة مخالفي الإقامة والعمل، خاصة في المناطق الحدودية.
فيديو | المحلل العسكري العميد حسن الشهري: الوعي المجتمعي عامل مهم في مواجهة مخالفي الإقامة والعمل وليس للعاطفة مكان أمام تهديد أمن الوطن#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/Jz7rct9jtpقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2022
وأضاف الشهري، بمداخلة لبرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن العاطفة ليس لها مكان أمام تهديد أمن الوطن، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.
وأردف أن هناك مخاوف من العملاء والخونة بعدما أعلن عن 25 شخصًا عاونوا لنقل المخالفين، وهذا الأمر يتطلب تغليظ العقوبة للمنظمات الإجرامية التي تعمل من أجل استهداف المملكة، منوهًا بوجود تعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود الجميع خاصة في المنطقة الجنوبية؛ نظرًا لصعوبة تضاريسها.