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الموافقة على عدم ملاءمة مشروع نظام إدارة الهوية الرقمية

الشورى يرفض نقل إصدار تراخيص الاستشارات الإدارية من التجارة إلى معهد الإدارة

2022-11-28 الساعة 5:51
الشورى يرفض نقل إصدار تراخيص الاستشارات الإدارية من التجارة إلى معهد الإدارة
المواطن - واس

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عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة الموضوعات المدرجة على أعماله.

دراسة مقترحات

وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي اللائحتين، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

نظام إدارة الهوية الرقمية

وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على عدم ملاءمة دراسة اقتراح مشروع “نظام إدارة الهوية الرقمية” المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير بشأن المقترح من اللجنة الأمنية والعسكرية تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي، الذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملاءمة.

 

رفض قرار

وفي ذات الجلسة أصدر المجلس قراراً بعدم الموافقة على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

كما أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعام المالي 1442 / 1443هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير تلاها معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد.

  

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