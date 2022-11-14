الشيخي: قضية فهد المولد ستُغربل إدارة الكرة السعودية

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أوضح الإعلامي الرياضي محمد الشيخي أن استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم بـ قطر، سيكون سببًا في غربلة إدارة كرة القدم في السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : “تخبطات في القضايا الرياضية أحرجتنا أمام الفيفا، تخبطات في الاختيارات، أحرجت فهد المولد وأحرجت رينارد وكشفت بالدليل القاطع أن آلية إدارة كرة القدم لدينا بحاجة إلى غربلة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبق القوانين وتمنع الاجتهادات والمجاملات ..!”.
وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من الجماهير، انتقادات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعدما تم استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي.
وسبق أن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن تخفيض عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، وانضم إلى الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه.
وحول هذا الأمر، طالب الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مركز التحكيم الرياضي السعودي، توضيح الحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف المولد.
وقال العجلان عبر حسابه في “تويتر” : “ننتظر من مركز التحكيم الرياضي بقيادة د. محمد باصم إيضاحًا، فالحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف النجم فهد المولد يتم حاليًا الاستئناف عليه من (وادا) في cas، مما يضع الكثير من الاستفهامات وأيضًا الإحراج الذي تعرض له اللاعب والمنتخب الوطني”.