الشيخي: قضية فهد المولد ستُغربل إدارة الكرة السعودية

أوضح الإعلامي الرياضي محمد الشيخي أن استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم بـ قطر، سيكون سببًا في غربلة إدارة كرة القدم في السعودية خلال الفترة المقبلة.

غربلة إدارية

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : “تخبطات في القضايا الرياضية أحرجتنا أمام الفيفا، تخبطات في الاختيارات، أحرجت فهد المولد وأحرجت رينارد وكشفت بالدليل القاطع أن آلية إدارة كرة القدم لدينا بحاجة إلى غربلة تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبق القوانين وتمنع الاجتهادات والمجاملات ..!”.

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من الجماهير، انتقادات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعدما تم استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي.

عقوبة فهد المولد

وسبق أن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن تخفيض عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، وانضم إلى الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه.