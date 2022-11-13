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بعد حديثه عن تشابه اسمه مع الفنان عايض

الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده

2022-11-13 الساعة 12:39
الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده
المواطن - الرياض

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رد الشيخ الدكتور عائض القرني، على ما أثاره الفنان محمد عبده بشأن إصرار الفنان عايض القرني، على عدم تغيير اسمه واختيار اسم فني له حتى لا يتعارض مع اسم الداعية الكبير.

رد الشيخ عائض القرني

وقال الشيخ الدكتور عائض القرني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “الفنان محمد عبده صديق لي وسبق أن أنشد لي قصيدة: “لا إله إلّا الله” ودعاني إلى منزله بجدّة وأكرمني، ويكفيني أنا وإياه والفنان عايض القرني؛ أننا نشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّدًا رسول الله، وليس هناك إلّا الصداقة المتينة، وثلاثتنا نجتمع في ثلاث: دين ووطن وقيادة”.

وكان مغردون أطلقوا وسمًا بعنوان “أبو نورة جاب العيد”، وذلك بعدما ذكر الفنان محمد عبده قصة تشابه اسمه مع شيخ مصري في بدايته الفنية.

تغيير الاسم

وتداول مغردون مقطع فيديو لحفل الفنان محمد عبده، حيث ظهر معه الفنان عايض القرني، حيث سأله أبو نورة: “ليش ما اخترت اسمًا فنيًا غير عايض، ليرد الأخير قائلًا: “والله هذا اسمي طال عمرك”، ليقول له محمد عبده: “يعني اسمك الأصلي؟” ليجيب القرني “ما حبيت أغير عاجبني اسمي، مش كويس ولا؟”.

ليرد محمد عبده متذكرًا قصة تشابه اسمه مع شيخ مصري قائلًا “في بداية حياتي الفنية عندما دخلت الإذاعة وعمري 15 سنة قالوا لازم تغير اسمك قلت لهم هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ما أبيكم ولا أبي إذاعتكم ولا بدي أغير اسمي أبدًا”.

تشابه الاسم

وتابع فنان العرب: “بعد ذلك عرفت أن اللجنة طلبت تغيير اسمي لأنه يتشابه مع اسم مفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد الشيخ محمد عبده، مشيرًا إلى أن الموقف يتكرر مرة أخرى.

كلام عفوي

وعلق أحد المغردين على الفيديو “عفوي وعلى طبيعته لا ينافق ولا يتملق ولا يدور شهرة ولا علاقات الله معطيه القبول وكل شيء بسبب صدقه وبساطته رغم أنه أكبر فنان قدرًا وفنًا إلا أنه أكبرهم تواضعًا واحترامًا”.

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