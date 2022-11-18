الشيف نصرت يثير الجدل بفاتورة الـ615 ألف درهم

أثارت فاتورة طعام نشرها الشيف نصرت، على حسابه بتطبيق “إنستجرام”، جدلًا واسعًا، بسبب سعرها المرتفع، حيث أعرب المغردون عن صدمتهم من المبلغ المدفوع.

مطعم الشيف نصرت

ونشر الشيف نصرت، من مطعمه المتواجد في أبوظبي، فاتورة أحد الزبائن والتي بلغت قيمتها الإجمالية 615 ألف درهم إماراتي، فيما كانت أسعار الطعام مبالغ فيها.

دعاية إعلامية

وقالت إحدى المغردات: “معقول أكله لهالدرجة حلو؟”، وأضافت أخرى: “جربت مطعمه بتركيا الصيت الإعلامي شيء والطعم شيء ثاني عادي جدًا”.

وسخر آخر “لو رحت أكلت عنده وبالأخير قلت ما معي فلوس، قانونيًا وش يسوي”، وأشار آخر “على إيش غالي؟ والله لو يجيني هالمبلغ لأصرفه على نفسي وعلى مدار سنوات ولا أصرفه في ليلة وحدة وبدون فايدة”.

سخرية

ولفت آخر “أنا اتعشيت برجر بـ٣٥ ريالًا قبل شهرين وللحين منقهر”، فيما قالت أخرى ساخرة: “شكل وضعي غسيل صحون”.

فيما استشهد آخرون بالقرآن والأحاديث التي تؤكد ضرورة الإنفاق بشكل معتدل وعدم التبذير، فقال أحد المغردين “وعن ماله فيما أنفقه”.

الشيف نصرت

يذكر أن نصرت هو شيف تركي يمتلك سلسلة مطاعم شرائح اللحم ستيك هاوس الفاخرة.

أصبح أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها منتشرًا على الإنترنت مما حقق له شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد جذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن.