الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة أثارت قلقًا دوليًا في الآونة الأخيرة.

وبحسب الموقع الرسمي للصحة العالمية فإن اللجنة قد توصلت إلى إجماع الرأي القائل بأن الحدث يفي بمعايير اللوائح الصحية الدولية ليكون حالة طوارئ دولية عامة.

أسباب قرار الصحة العالمية

وقالت الصحة العالمية إن الأسباب الرئيسية التي اتخذت بسببها هذا القرار تشمل انتقال المرض المستمر واستمرار تأهب الدول بالإضافة إلى تأثيره الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة واستمرار خطر الوصم والتمييز وضعف النظم الصحية في بعض البلدان النامية، واستمرار الافتقار إلى الوصول العادل إلى التشخيص.

ويُعد هذا هو الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ للصحة العالمية بشأن تفشي مرض جدري القرود وتم عقد عن طريق الفيديو كونفرانس، وحضر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بشكل شخصي في مقر منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا.

عدد إصابات جدري القرود

وقالت بيانات منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 77.2 ألف حالة إصابة بجدري القرود منذ بداية العام في 109 دول، وتوفي 36 شخصًا منه بسبب الإصابة.