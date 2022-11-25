الصحة الكويتية: إصابة مواطن بالكوليرا بعد عودته من دولة مجاورة

رصدت وزارة الصحة الكويتية إصابة مواطن بمرض الكوليرا، ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض.

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وقالت الوزارة: إنه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، مؤكدة أنه تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليًّا متابعتهم؛ للتأكد من سلامتهم.

وأفادت الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، مشددة على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وشددت الوزارة على من تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل (الحرارة- الإسهال) خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض أن يتوجهوا إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج.