الصحة المصرية: لا علاج أو لقاح لـ الفيروس المخلوي

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قال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار: قمنا بعمل مؤتمر صحفي، بحضور جميع الاستشاريين في أمراض الصدر والأطفال، للتأكيد على أن الفيروس المخلوي، موجود منذ عام 1956، ومعتادين أن يكون موجودًا في موسم الخريف والشتاء.
وأضاف خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه بالنسبة للأعراض التي تشابه أعراض الإنفلونزا العادية والتهاب الحلق والعطس والصداع، هي موجودة في الفيروس المخلوي، ولكن الإصابة في الأطفال حديثي الولادة حتى سن 5 سنوات.
وأشار وزير الصحة، إلى أن خطورة هذا المرض، عند إصابته للأطفال الذين يعانون من مشاكل في المناعة فقط، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي لا يوجد له علاج حتى الآن أو أي لقاح.
وأفاد خالد عبدالغفار أن كل مكاتب الصحة، متوفر بها لقاح الإنفلونزا، مؤكدًا أنه نوصي بالحصول عليه خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.