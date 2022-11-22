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أوصت باستخدام لقاح الإنفلونزا

الصحة المصرية: لا علاج أو لقاح لـ الفيروس المخلوي

2022-11-22 الساعة 12:48
الصحة المصرية: لا علاج أو لقاح لـ الفيروس المخلوي
المواطن - متابعة

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قال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار: قمنا بعمل مؤتمر صحفي، بحضور جميع الاستشاريين في أمراض الصدر والأطفال، للتأكيد على أن الفيروس المخلوي، موجود منذ عام 1956، ومعتادين أن يكون موجودًا في موسم الخريف والشتاء.

أعراضه

وأضاف خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، الذي يذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه بالنسبة للأعراض التي تشابه أعراض الإنفلونزا العادية والتهاب الحلق والعطس والصداع، هي موجودة في الفيروس المخلوي، ولكن الإصابة في الأطفال حديثي الولادة حتى سن 5 سنوات.

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خطورته

وأشار وزير الصحة، إلى أن خطورة هذا المرض، عند إصابته للأطفال الذين يعانون من مشاكل في المناعة فقط، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي لا يوجد له علاج حتى الآن أو أي لقاح.

وأفاد خالد عبدالغفار أن كل مكاتب الصحة، متوفر بها لقاح الإنفلونزا، مؤكدًا أنه نوصي بالحصول عليه خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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