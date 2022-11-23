الصحة: عزز جسدك ونفسيتك بالمشي 30 دقيقة

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى المشي لمدة 30 دقيقة، حيث إنه بمثابة خطوات بسيطة تتعزز من خلال مستوى الصحة النفسية والجسدية، وأثرها يدوم بشكل مستمر.

فوائد المشي

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، “صحتك تهمنا امشِ مع الصحة 30″، مؤكدة أن فوائد المشي عديدة وتتمثل في المحافظة على صحة القلب، تعزيز الصحة النفسية، المساعدة على نزول الوزن، وتقوية العظام والعضلات”.

فعالية امشِ 30

وكانت وزارة الصحة، نظمت في وقت سابق، فعالية للمشي تحت شعار امشِ 30، والتي أقيمت بمنتزه وادي حنيفة، حيث تسعى الصحة من إقامة هذه الفعالية لهذا العام 2022 إلى تفعيل عادة المشي ميدانيًا.

وشارك في الفعالية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس.

وتهدف هذه الفعالية إلى رفع الوعي حول ممارسة رياضة المشي وفوائدها، وحث المجتمع وتمكينه وتحفيزه بممارسة النشاط لمدة 30 دقيقة يوميًا.