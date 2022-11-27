الصحة: 3 حقوق للمريض عند صرف الدواء

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أكدت وزارة الصحة، أن للمواطن الحق في مطالبة الصيدلي بمعرفة جميع الخيارات المتاحة للدواء الموصوف، خاصة مع ضرورة ذكر الاسم العلمي لتسهيل البحث عن الخيارات الأخرى.
وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأحد، أن الاختلاف بين الدواء بالاسم التجاري والاسم العلمي يكون فقط في السعر، وليس في المادة الفعالة.
وأوضحت الوزارة أن الاسم العلمي للدواء يتيح للمريض صرف الدواء من جميع الشركات التي تصنع أدوية مماثلة بأسماء مختلفة، باختلاف الاسم التجاري الذي يحصر اختيارات المريض في دواء محدد من شركة واحدة.
ولفتت إلى أن المواطن لديه عدد من الحقوق تشمل مطالبة الطبيب بكتابة الدواء بالاسم العلمي، وعدم الإلزام بصرف الدواء من صيدلية بعينها، وسؤال الصيدلي عن جميع الخيارات المتاحة إن وجدت.
ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التواصل معها على الرقم 937 في حال كتابة الطبيب الوصفة الطبية بالاسم التجاري.