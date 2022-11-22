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خالف جميع التوقعات حتى الخاصة بالذكاء الاصطناعي

الصحف الأرجنتينية: أداء المنتخب السعودي يصدم جماهير ميسي

2022-11-22 الساعة 5:02
الصحف الأرجنتينية: أداء المنتخب السعودي يصدم جماهير ميسي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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حقق المنتخب السعودي فوزًا رائعًا على نظيره الأرجنتيني اليوم بثنائية نظيفة، مخيبًا بذلك توقعات الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي أدهش الصحف الأرجنتينية واصفة إياه بأنه ضربة قوية لمنتخبهم.

انتصار تاريخي

وقالت صحيفة Mundo الأرجنتينية إن السعودية حققت انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين في أول مباراة لها في مونديال قطر 2022.

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وتابعت: خلال مباراة مليئة بالعواطف والوقت الإضافي، تمكنت السعودية من التغلب على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة اثنين إلى واحد ويأتي الانتصار التاريخي للسعودية بعد 36 مباراة لم تُهزم فيها الأرجنتين.

وتُعد الأرجنتين أحد المنتخبات المرشحة لكأس العالم في قطر 2022.

الصحف الأرجنتينية: الأخضر يخرق توقعات الذكاء الاصطناعي في انتصار تاريخي
السعودية تفوز بانتصار تاريخي على الأرجنتين

ضربة لميسي

وقال موقع deportes: لم يعتقد أحد أن المملكة يمكن أن تسجل ضربة قوية لميسي ناهيك عن اثنتين، وتنتهي المباراة بانتصار هو الأكثر مفاجأة على الإطلاق في المونديال حتى الآن.

الصحف الأرجنتينية: الأخضر يخرق توقعات الذكاء الاصطناعي في انتصار تاريخي
السعودية وانتصارها التاريخي على ميسي في قطر 2022

نجما المباراة

ووصف الموقع صالح الشهري وسالم الدوسري بأنهما نجما المباراة، متابعًا: لم يتوقع حتى أفضل كاتب سينمائي سيناريو مثل هذه النتيجة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ولم تخسر الأرجنتين في المباراة الافتتاحية منذ نسخة إيطاليا 1990، وفي ذلك الوقت استسلمت لمنتخب الكاميرون.

الصحف الأرجنتينية الأخضر يخرق توقعات الذكاء الاصطناعي في انتصار تاريخي

خرق توقعات الذكاء الاصطناعي

ولفتت الصحف الأرجنتينية إلى أن احتمالية فوز الصقور الخضراء بحسب تقديرات الذكاء الاصطناعي كانت في حدود 5% فقط، لكن الواقع خالف كل التوقعات.

أول مفاجأة كبيرة في المونديال

قال موقع rtve الأرجنتيني إن السعودية قدمت أول مفاجأة كبيرة في المونديال، متابعًا أن ليو ميسي وضع فريق التانجو في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول لكن في بداية الشوط الثاني تغير كل شيء بالفاعلية التي أظهرها السعوديون.

وأضاف:  فوز السعودية على الأرجنتين سيبقى في الأذهان إلى الأبد بعدما هز صالح الشهري الشباك في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53، وهكذا أنهت المملكة سجل الأرجنتين القياسي بـ 36 مباراة دون هزيمة حيث لم تخسر أي مباراة دولية منذ عام 2019.

الصقور الخضراء تقدم أول مفاجأة كبيرة في المونديال

أكبر الصدمات بتاريخ كأس العالم

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن المنتخب السعودي الجريء والرائع حقق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم، حيث عاد في الشوط الثاني ليفاجئ الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين في مباراة افتتاحية رائعة.

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