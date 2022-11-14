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تواصل مع مسؤولي نادي الشباب

الصرامي: قرار استبعاد المولد احترازي ولا شيء يفيد بإيقافه

2022-11-14 الساعة 1:28
الصرامي: قرار استبعاد المولد احترازي ولا شيء يفيد بإيقافه
المواطن - الرياض

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قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي: تواصلت مع مسؤول من نادي الشباب وقال لي إن اللاعب فهد المولد لا يزال لاعبًا شبابيًا، ولا شيء يفيد بإيقافه.

قرار احترازي

وأضاف سعود الصرامي في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي، عبر قناة 24 الرياضية: أتفق مع القرارات الاحترازية التي اتخذها اتحاد الكرة باستبعاد فهد المولد.

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

وتابع الصرامي: لم يأتِ قرار من أي جهة رسمية في الداخل أو الخارج يفيد بإيقاف اللاعب فهد المولد وهو ما أكده مسؤولو نادي الشباب.

فهد المولد مع الشباب
المولد بقميص الشباب – المصدر @Nawaf_STATS

قرار فني

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد فهد المولد من القائمة النهائية للأخضر المشاركة في كأس العالم “قطر 2022” كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات بالفترة الأخيرة.

نواف العابد وفهد المولد
نواف العابد وفهد المولد

واستقر رينارد على استدعاء اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة الصقور بدلا من المولد، ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بيانًا مقتضبًا قال فيه: “‎بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد”.

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