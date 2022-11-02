الصلاة على والدة الأمير سعود بن مساعد

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز – رحمها الله – , وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز ( ابن الفقيدة ) , وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين, وجمع من المواطنين.