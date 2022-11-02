الصلاة في الروضة الشريفة بموعد مسبق

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دعت وزارة الحج والعمرة، الراغبين في الصلاة بالروضة الشريفة بالمسجد النبوي، إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر تطبيقي نسك أو توكلنا.
وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها ” ضيوف الرحمن احجز موعدك للصلاة بالروضة الشريفة بالمسجد النبوي، عبر تطبيق نسك، أو تطبيق توكلنا.
وأوضحت أن المواعيد المخصصة للرجال هي الفترة الأولى والتي تبدأ من 11 صباحًا حتى صلاة العشاء، أما الفترة الثانية فتبدأ من 12:30 صباحًا حتى صلاة الفجر.
وبالنسبة للنساء، فتبدأ الفترة الأولى من بعد الفجر حتى 11 صباحًا، والفترة الثانية من بعد العشاء حتى 12 منتصف الليل.
ولفتت إلى أنه يتم الدخول من بوابة الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37.
وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي، أعلنت في وقت سابق هذه المواعيد لزيارة الروضة الشريفة للصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم العمرة، مؤكدة أنه يلزم الحضور في الوقت المحدد.