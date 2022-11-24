Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لشهر نوفمبر 2022

الصندوق العقاري يودع 891 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني

2022-11-24 الساعة 12:16
الصندوق العقاري يودع 891 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ورئيس لاتفيا

Img

جماهير الأرجنتين لـ ياسر الشهراني: نتمنى عودتك سريعًا

برامج الدعم السكني

وقال ابن ماضي إن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، تؤكد دور الصندوق في تسهيل رحلة التملك، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، مشيرًا إلى حرص الصندوق على توعية مستفيديه بأهمية الادخار والتخطيط المالي والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، التي تُعد دليلاً لرحلة التملك وتوفر أفضل الحلول التمويلية والسكنية المتوائمة مع قدرات المستفيدين المالية واحتياجهم الفعلي للسكن الملائم.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية