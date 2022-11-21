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الصيام المتقطع أسرع وسيلة لإنقاص الوزن

2022-11-21 الساعة 12:49
الصيام المتقطع أسرع وسيلة لإنقاص الوزن
المواطن - متابعة

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أكدت استشارية تغذية أن نظام الصيام المتقطع أثبت فعاليته في إنقاص الوزن لدى الكثير من أصحاب الوزن الزائد، وهو ما اعترف به الكثير من المشاهير ومن بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

خطة سهلة

وقالت الدكتورة كلير بيلي، في تصريحات لمجلة ذا صن، إن فقدان الوزن يعد أمرًا صعبًا، لكن إذا كانت لديك خطة، فمن المرجح أن تصل إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

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وأضافت: عندما يتعلق الأمر بالحلويات، فإن الأمر لا يعني عدم تناولها مطلقًا. اختر الشوكولاتة إذا استطعت، لكن اختر النوع الذي يحتوي على 70 % من الكاكاو.

الصيام المتقطع

وأوضحت أنه بالنسبة للكعك والمعجنات، يمكن استبدال المكونات، فمثلًا يمكن استبدال الدقيق باللوز المطحون.

وشددت على أن الأشخاص الذين يستخدمون الصيام المتقطع غالبًا ما ينجحون. لأنه إذا تم تقليل الوقت الذي نأكل فيه، فهذا يساعد على تقليل مقدار ما نأكله ويمنح الجسم فرصة للدخول في الحالة الكيتونية.

الوجبة الرئيسية

وأشارت إلى أنه يجب محاولة تجنب تناول الوجبة الرئيسية في غضون ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش. بالإضافة إلى تناول وجبة فطور كبيرة، ووجبة غداء جيدة، وجعل الوجبة المسائية أخف.

ونوهت إلى أهمية البروتين كأمر أساسي لإنقاص الوزن، لأن تناول المزيد منه يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع وسيساعد في تقليل الرغبة الشديدة بالطعام.

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