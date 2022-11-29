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إعلان حالة التأهب بالجيش

الصين تتهم واشنطن بانتهاك سيادتها وأمنها

2022-11-29 الساعة 8:27
الصين تتهم واشنطن بانتهاك سيادتها وأمنها
المواطن - متابعة

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كشف الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، واقعة إبعاد طراد أمريكي مسلح بصواريخ موجهة دخل بشكل غير قانوني المياه بالقرب من جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

السفينة الأمريكية

وأفاد تيان جونلي المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل خطير سيادة وأمن الصين.

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واعتبر جونلي أن دخول السفينة الأمريكية المنطقة يظهر أن الولايات المتحدة صانع مخاطر أمنية في بحر الصين الجنوبي.

تأهب قصوى

من جانبها قالت قيادة المنطقة الجنوبية على حسابها على موقع وي تشات للتواصل الاجتماعي، إن قوات الجيش الصيني ستبقى في حالة تأهب قصوى.

والسفينة المعنية في الحادثة هي الطراد الصاروخي تشانسلورزفيل الذي أبحر مؤخرًا عبر مضيق تايوان.

بحر الصين الجنوبي

وتزعم الصين السيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، فيما أصبح واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.

وترفض الولايات المتحدة ما تسميه مطالبات الصين غير القانونية بالسيادة على المياه الغنية بالموارد.

مرت السفن الحربية الأمريكية عبر بحر الصين الجنوبي بوتيرة متزايدة في السنوات الأخيرة، في استعراض للقوة في مواجهة المطالب الصينية.

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