Icon

30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
احتشاد مئات الآلاف من مؤيديه

الظهور الأول لعمران خان عقب واقعة الاغتيال

2022-11-27 الساعة 10:20
الظهور الأول لعمران خان عقب واقعة الاغتيال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تحدث رئيس الوزراء الباكستاني المعزول، عمران خان، إلى مئات الآلاف من مؤيديه في أول ظهور علني له منذ إطلاق النار عليه وإصابته قبل ثلاثة أسابيع.

مسيرات حاشدة

وتجمعت حشود في مسيرة بمدينة روالبندي حاملة الأعلام واللافتات. وحثهم نجم الكريكيت السابق على العيش بدون الخوف من الموت.

وقال عمران خان، عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد: أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين أتوا بأعداد ضخمة من جميع أنحاء باكستان إلى يوم أمس في روالبندي آزادي.

وأضاف: سوف تستمر تحركاتنا حتى نؤسس حكم القانون والحرية الحقيقية.

الظهور الأول

ويعد هذا هو الظهور العلني الأول لخان الذي يقود مسيرة احتجاجية تعرف بالمسيرة الطويلة للضغط على السلطات من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأصيب خان في ساقه خلال هجوم وقع في 3 من شهر نوفمبر الجاري، ليزيد من الغموض في بلد يعاني من اضطرابات سياسية في أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق لاعب الكريكيت عبر تصويت في البرلمان لحجب الثقة.

محاولة اغتيال جديدة

وزعم خان، أمس السبت، أن ثلاثة مجرمين ينتظرون القيام بمحاولة أخرى لاغتياله. لكنه قال إن الخوف يحول أمة بكاملها إلى عبيد، وقال لمؤيديه إنه لا ينبغي ترهيبهم بالتهديدات أو بالعنف.

وخلال خطابه، اعترف أيضاً بالفشل في معالجة الفساد خلال فترة رئاسته للوزراء، قائلاً إنه فشل في إخضاع الأقوياء للقانون.

مسيرة خان

وجرت المسيرة في روالبندي، المدينة التي يتمركز فيها الجيش الباكستاني ذو النفوذ. ووصف الحدث بأنه ذروة مسيرة خان الطويلة، بعد سلسلة من المسيرات التي كان يطالب خلالها بإجراء انتخابات مبكرة، وفقًا لبي بي سي.

وقبل ذلك، وضعت السلطات حواجز على الطرق وحثته على إلغاء المسيرة، مشيرة إلى خطر اندلاع أعمال عنف، لكنه رفض.

موقف السلطات

ولوحت الشرطة الباكستانية باستخدام الحزم هذه المرة عند أي محاولة من قبل أنصار خان لدخول إسلام أباد.

وأصدر وزير الداخلية رانا ثناء الله الذي قال خان إنه متورط في مؤامرة الاغتيال، إنذارًا أحمر الجمعة الماضية، محذرًا من تهديدات أمنية للتجمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%
السعودية اليوم

زيادة المناطق المحمية بالسعودية 30%

السعودية اليوم
السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب
السعودية اليوم

السديري: ولى زمن الوأد واللعب والتلاعب

السعودية اليوم
الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 
تقارير

الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا 

تقارير
الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال
تكنولوجيا

الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال

تكنولوجيا
أفضل سن للإقلاع عن التدخين
صحة وطب‎

أفضل سن للإقلاع عن التدخين

صحة وطب‎
تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...
السوق

تعليق التداول غدًا بناء على توجيه الملك...

السوق
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 96 دولاراً...

السوق
22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي
الرياضة

22 نوفمبر تاريخ مميز لـ المنتخب السعودي

الرياضة