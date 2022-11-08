العالم يدخل أكبر أزمة طاقة بالتاريخ

قال الخبير الدولي في أسواق الطاقة أنس الحجي، أن النفط لن يبلغ ذروته قبل عام 2050، وفي ظل انخفاض الاستثمارات سيواجه العالم أكبر أزمة طاقة في التاريخ.

وأوضح الحجي في حواره لبرنامج” في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن معدل النمو في الطلب على النفط سيواجه انخفاضًا باستمرار، لافتًا إلى المشكلة التي يعاني منها العالم وهي انخفاض الاستثمارات في مجال الطاقة منذ 2015، لأن الفرق بين المعروض والمطلوب كبير جدًا، وقد تحدث فجوة في السنوات القادمة بسبب الأزمة الأوكرانية.

أزمة الطاقة

وفي وقت سابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ستشهد شحًا أكثر في المعروض العام المقبل، مع زيادة واردات أوروبا، ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.

وأضاف أن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، مشيرًا إلى أن العالم في خضم “أول أزمة طاقة عالمية حقيقية”.

ودفعت أزمة الطاقة مستوى التوتر بشكل تصاعدي حول العالم، لاسيما مع قرب الدخول في فصل الشتاء، والمخاوف التي تلاحق الاقتصاد العالمي في هذا الظرف.