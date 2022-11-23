العالم يرددها: المستحيل ليس سعوديًّا

جذب منتخب السعودية الأول لكرة القدم أداء العالم إليه، بعد مستواه اللافت ضد الأرجنتين اليوم، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

فوز تاريخي لمنتخب السعودية

ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق فوز تاريخي بهدفين مقابل هدف على نظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل رائع في لقاء اليوم، ونجحوا في إيقاف سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الأرجنتين، والتي استمرت لـ36 مباراة، منذ الخسارة ضد البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

الأخضر لا يعرف المستحيل

وتفاعلت الجماهير العربية مع فوز الأخضر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أعادوا نشر لقطات من المباراة، وأشادوا بمستوى اللاعبين، ليصبح وسم “المستحل ليس سعوديًا” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في أكثر من دولة.

وقالت رغدا: “المستحيل ليس سعوديًّا بأقدام الرجال”، وعلق محمد قائلًا: “هدفين مع الرأفة، المستحيل ليس مع المنتحب، الأخضر يكسر المستحيل”، وكتب ماني: “الأداء خرافي، فخور بلعب الأخضر”.

وكتب محمود مسعود: “التاريخ يصنع ويكتب بجسارة الرجال وقوة عزائمهم والمستحيل كما تعودنا ليس مع الأخضر، ألف مبروك لأبطال المنتخب، على هذا الأداء البطولي والإنجاز التاريخي الذي يفتخر به كل عربي أصيل لديه همة مثل جبل طويق”.

التهاني تنهال على الأخضر

وبعد فوز الأخضر، كتب نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم: “فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا”.

وهنأ أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، بعد الفوز على الأرجنتين، منوهًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب في السعودية من دعم واهتمام القيادة.

كما تفاعل مشاهير الفن مع فوز الأخضر، وقال النجم اللبناني راغب علامة: “مبروك المنتخب السعودي.. الفور العربي قدم مباراة عالمية بمستوى البطولة عن جدارة، ويبشرنا بآمال كبيرة على مستوى كأس العالم.. مبروك لكل الدول العربية هذا التميز، وتحقيق أول حلم في كأس العالم 1000 مبروك”.

وأبدى الفنانان يوسف الشريف ومحمد رياض سعادتهما بفوز الأخضر، وكتبوا: “مبروك للأخضر.. رفعتوا رأس العرب”، وقال رامز جلال: “الدوسري بيمسي على ميسي، التورنيدو”.