العثور على طفل أردني متوفًى في خزان منزله

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك
خيم الحزن على أهالي العاصمة الأردنية عمان، بعد وفاة الطفل موسى مجدي العودات البالغ من العمر 6 سنوات.
ووفقًا لتصريحات عم الطفل موسى لـ”العربية”، فقد تم إبلاغ الشرطة فور فقدان ابن شقيقه وتغيبه عن منزل ذويه، حيث جرى البحث عنه موسعًا في مناطق واسعة في منطقة الجويدة بالعاصمة عمّان.
وبعد 3 أيام من البحث والترقب عثر عليه متوفًى داخل خزان مياه.
وبحسب عم الطفل فإن آخر مشاهدة لابن شقيقه عندما كان يلعب أمام منزلهم، ثم اختفى قبل 3 أيام، وللأسف النهاية أفجعت الجميع ولم تكن متوقعة، بحسب ما ذكره العم.
من جانبه، قال مصدر أمني أردني: إنه تم العثور على الطفل موسى متوفًى غرقًا داخل خزان المياه الخاص بمنزل ذويه، مؤكدًا أنه فتح تحقيق موسع بالحادثة لمعرفة التفاصيل وحيثيات القضية.
وشارك في البحث عن الطفل المئات من رجال الأمن العام والدفاع المدني، بالإضافة إلى أهالي المنطقة ومتطوعين.
من جانبها، استعانت الأجهزة الأمنية بكلاب بوليسية للبحث بالإضافة إلى طائرة درون متخصصة للبحث عن المفقودين في مثل هذه الحالات.