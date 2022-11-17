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بعد 3 أيام من البحث

العثور على طفل أردني متوفًى في خزان منزله

2022-11-17 الساعة 11:58
العثور على طفل أردني متوفًى في خزان منزله
المواطن - متابعة

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خيم الحزن على أهالي العاصمة الأردنية عمان، بعد وفاة الطفل موسى مجدي العودات البالغ من العمر 6 سنوات.

ووفقًا لتصريحات عم الطفل موسى لـ”العربية”، فقد تم إبلاغ الشرطة فور فقدان ابن شقيقه وتغيبه عن منزل ذويه، حيث جرى البحث عنه موسعًا في مناطق واسعة في منطقة الجويدة بالعاصمة عمّان.

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بعد 3 أيام

وبعد 3 أيام من البحث والترقب عثر عليه متوفًى داخل خزان مياه.

وبحسب عم الطفل فإن آخر مشاهدة لابن شقيقه عندما كان يلعب أمام منزلهم، ثم اختفى قبل 3 أيام، وللأسف النهاية أفجعت الجميع ولم تكن متوقعة، بحسب ما ذكره العم.

تحقيقات موسعة

من جانبه، قال مصدر أمني أردني: إنه تم العثور على الطفل موسى متوفًى غرقًا داخل خزان المياه الخاص بمنزل ذويه، مؤكدًا أنه فتح تحقيق موسع بالحادثة لمعرفة التفاصيل وحيثيات القضية.

وشارك في البحث عن الطفل المئات من رجال الأمن العام والدفاع المدني، بالإضافة إلى أهالي المنطقة ومتطوعين.

من جانبها، استعانت الأجهزة الأمنية بكلاب بوليسية للبحث بالإضافة إلى طائرة درون متخصصة للبحث عن المفقودين في مثل هذه الحالات.

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