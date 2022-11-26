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إغلاق المنطقة والطريق الرئيسي

العثور على قنبلة أنبوبية صغيرة بالقدس

2022-11-26 الساعة 5:09
العثور على قنبلة أنبوبية صغيرة بالقدس
المواطن - متابعة

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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العثور على جسم مشتبه به، على شكل قنبلة أنبوبية صغيرة بالقدس الغربية.

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جسم غريب

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم العثور على الجسم المشتبه فيه بالقرب من الموقع الذي شهد قبل يومين تفجير عبوة ناسفة أدت إلى مقتل إسرائيلي واحد وإصابة عدد آخر.

أضافت: هذا الصباح، خلال عمليات تفتيش وقائية قام بها عناصر من شرطة منطقة القدس بالقرب من الجسر المعلق في القدس، تم العثور على جسم مشبوه يشبه قنبلة أنبوبية صغيرة.

إغلاق المنطقة

وتابعت: على إثر ذلك تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث وإغلاق المنطقة والطريق الرئيسي عند مدخل المدينة، وعمل خبراء من الشرطة على التعامل مع المادة المشبوهة باستخدام الأدوات والوسائل المخصصة لذلك.

وأوضحت شرطة الاحتلال، أنه بعد تحديده، تم إغلاق محور الدخول والخروج من المدينة أمام حركة المرور، وتم إغلاق المنطقة التي يوجد بها الجسم المشبوه أمام المشاة.

فتح التحقيق

وأشارت إلى أنه تم أخذ الجسم المشبوه للتعامل والفحص من قبل الشرطة وتم فتح المنطقة للمرور لاحقا وفتح تحقيق في الواقعة.

وما زالت كل أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل التحقيق والبحث عن الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين عن بعد في القدس قبل يومين.

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