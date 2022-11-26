العراق: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج أدى لاستقرار الأسواق عالميًا

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أكدت شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” العراقية، اليوم السبت، أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميًا لم يقلل صادرات العراق النفطية.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، قال معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة أوبك سعدون محسن لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “قرار “أوبك +” بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميًا كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية إنتاجها”.
وأضاف “أوبك + تنتج يوميًا 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل”.
وأشار إلى أن “العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية”.
وأكد أن “مجموعة “أوبك +” تجتمع كل شهرين لتقييم السوق العالمية من ناحية العرض والطلب وهنالك تقلبات شديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ما أضاف أعباء على استقرارية الأسعار”.
ولفت إلى أن أي “قرار مستقبلي بشأن إبقاء التخفيض الحالي أو إضافة تخفيض جديد أو زيادة الكميات المنتجة سيراعي وضع السوق ويهدف إلى خلق التوازن، وهنالك اجتماع لمجموعة أوبك بلس يومي 3-4 ديسمبر المقبل سيدرس الوضع الحالي ويصدر قرارات متوازنة”.
وبشأن التوقعات الخاصة بأسعار النفط في العام المقبل، أوضح محسن أن “معدل الأسعار هذا العام وصل إلى 97 دولارًا للبرميل وهو سعر جيد”، لافتَا إلى أنه وفقًا لتقديرات متخصصين فإن الأسعار ستكون في العام المقبل ما بين 85-95 دولارًا وربما أقل من 5-7 دولارات كحد أدنى.