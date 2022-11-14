العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته بالعربية

قال المبتعث ثنيان العريفي: إن مالك منصة تويتر إيلون ماسك تفاعل معه على التويتر باللغة العربية، وذلك ردًّا على انتقادات العريفي على الهاشتاقات العربية.

ولفت العريفي في مداخلة لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية”، إلى أنه طالب ماسك بتعديل ما يدور حول الهاشتاقات العربية، وكان رده عليه باللغة العربية في أقل من دقيقة: سوف نفعل.

تفاعل ماسك

كان ماسك قد تفاعل بتغريدة دوّنها باللغة العربية، ردًّا على تغريدة شاب سعودي طالب بمعالجة وضع الهاشتاقات العربية وما تحتويه من إعلانات مضللة ومشاركات مزعجة لا علاقة لها بمواضيع الهاشتاقات.

وأضاف العريفي إلى أنه اختار “الإخبارية” للحديث عن ذلك الأمر؛ لأنه فضل اختيار منصة وطنية تخص بلاده وليس غيرها.