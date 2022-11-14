العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته بالعربية

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قال المبتعث ثنيان العريفي: إن مالك منصة تويتر إيلون ماسك تفاعل معه على التويتر باللغة العربية، وذلك ردًّا على انتقادات العريفي على الهاشتاقات العربية.
فيديو | "إيلون ماسك" يتفاعل مع مقترح مبتعث سعودي في التويتر.. وثنيان العريفي لـ #الراصد: في أقل من دقيقة وصلني الرد بخصوص الهاشتاقات العربية.. ولهذا السبب فضلت #الإخبارية عن بقية القنوات pic.twitter.com/fTW4GlOXjrقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) November 14, 2022
ولفت العريفي في مداخلة لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية”، إلى أنه طالب ماسك بتعديل ما يدور حول الهاشتاقات العربية، وكان رده عليه باللغة العربية في أقل من دقيقة: سوف نفعل.
كان ماسك قد تفاعل بتغريدة دوّنها باللغة العربية، ردًّا على تغريدة شاب سعودي طالب بمعالجة وضع الهاشتاقات العربية وما تحتويه من إعلانات مضللة ومشاركات مزعجة لا علاقة لها بمواضيع الهاشتاقات.
وأضاف العريفي إلى أنه اختار “الإخبارية” للحديث عن ذلك الأمر؛ لأنه فضل اختيار منصة وطنية تخص بلاده وليس غيرها.