العمرة والنتائج الدراسية ضمن 136 مليون خدمة لـ توكلنا

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أعلن تطبيق توكلنا، أمس الأحد، إنجاز 136 مليون خدمة، تشمل استعراض للهوية الوطنية وتصريح العمرة والنتائج الدراسية وتأمين المركبات عبر التطبيق.
وأوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا وذلك من خلال الأرقام التالية:
– 86 مليون استعراض للهوية الوطنية.
– 28 مليون إصدار تصريح عمرة.
– 16 مليون استعراض للنتائج الدراسية.
– 6.8 ملايين استعراض لتأمين المركبات.