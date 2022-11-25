العناكب الأكثر فتكًا في العالم تغزو أستراليا

بدأت العناكب الأكثر فتكًا في العالم بغزو أستراليا؛ بسبب ظروف الطقس المثالية بالنسبة لها والتي تتمثل في المطر الغزير والرطوبة والمتزامنة كذلك مع موسم التزاوج للكائن ذي الثمانية أرجل.

وقالت حديقة الزواحف الأسترالية إن هناك قفزة هائلة في أعداد العناكب التي تجتاح أستراليا بسبب الطقس المثالي الرطب مع بداية موسم التزاوج.

مدى خطورة العناكب الفتاكة

وحذرت السلطات السكان على الساحل الشرقي للبلد وتفتيش الأحذية قبل ارتدائها والفراش قبل النوم لأنهما يُعدان من أفضل الأماكن للاختباء.

ويمكن للدغة واحدة فقط أن تقتل الإنسان في أقل من 15 دقيقة، حيث يهاجم السم المسمى دلتا هيكساتوكسين سريع المفعول الجهاز العصبي ويحدث فشل وهبوط في الأعضاء الحيوية.

وقال جيك ميني، المسؤول في حديقة الزواحف الأسترالية: حافظوا على حديقتكم خالية من الفوضى لأن العناكب تحب الاختباء تحت القطع القديمة من القصدير والخردة الخشبية.

وتابع: احتفظوا بأشياء مثل المناشف والملابس بعيدًا عن الأرض لأنها مكان جذاب حقًا للاختباء، وكذلك الأحذية؛ لأن لدغات العناكب شديدة السمية وقادرة على التسبب في الموت بسرعة مذهلة.

ولدغة العنكبوت السامة هي نفسها تمامًا مثل لدغة الأفعى السامة، ومع ذلك فليس هناك سوى 13 حالة وفاة في أستراليا بسبب العناكب حدثت جميعها قبل عام 1981.

الثعابين تثير الهلع في أستراليا

وفي الوقت نفسه، تثير الثعابين أيضًا الخوف بين الأستراليين، إذ هاجم ثعبان غير سام يبلغ طوله 3 أمتار صبيًا يبلغ من العمر 5 سنوات وسحبه إلى حوض السباحة، لكن تمكن الأب من إنقاذه في اللحظة المناسبة.