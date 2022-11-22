العنزي لمسن أرجنتيني: فوز السعودية فوز لكل مسلم وعربي

استوقف مسن أرجنتيني وكيل الشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي خلال زيارته لمركز الملك فهد بالأرجنتين، ليسأله عن فرحته بفوز المنتخب الأخضر اليوم، ليرد عليه وكيل الشؤون الإسلامية: أكيد مبسوطين، مهديًا الفوز لكل عربي ولكل مسلم.

مركز الملك فهد بالأرجنتين

كان مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نفد مبادرة مجتمعية لتمكين زوار المركز من مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 والمقامة بدولة قطر ضمن المبادرات المجتمعية والثقافية الذي يقدمها المركز في إطار جهوده بإطلاع الزائرين على محتويات المركز وما يحويه من ثقافة وإرث ودوره الكبير في خدمة الشعب الأرجنتيني.

من جهته أوضح مدير مركز الملك فهد بالأرجنتين الأستاذ نايف الفعيم أن البرامج الثقافية من أهم أدوار الذي يقدمه المركز للزوار ومنها إبراز الدور الرياضي واستقطاب المهتمين بالشأن الرياضي خصوصا في الأرجنتين أصبح من أهم المرتكزات، منوهاً بتوجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمكين زوار المركز من مشاهدة مبارات كأس العالم والاستماع في أروقة المركز ومرافقه .

بدوره رفع مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي بجمهورية الأرجنتين نايف الفعيم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين لهدف، مشيرًا إلى أن الفوز والانتصار من عوائد المنتخب وهذه ثمار رؤية المملكة 2030 منها تطوير الكرة السعودية ورفع علم المملكة في المحافل الدولية.