العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 90 دقيقة من المتعة والتشويق الكروي، مساء اليوم الأربعاء، أمام المكسيك، في مباراة تاريخية، ينتظرها عشاق الأخضر من الجماهير العربية والعالمية، وسط تمنيات بصعود المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من مونديال كأس العالم قطر 2022.

جاهزية كبيرة

بدوره أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن اللاعبين على أتم استعداد لصناعة التاريخ من خلال التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر وذلك عندما يواجه نظيره المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، أمس: “سعداء بخوض المباراة الحاسمة الأربعاء، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء”.

كفاح كبير

وأضاف: “لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة”.

إنجاز 1994

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.

ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته بين منتخبي الأرجنتين وبولندا؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة الـ6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.

وسيرافق الأخضر ـ كما يلقب المنتخب السعودي من قِبل جماهيره ـ الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي إلى الدور التالي من البطولة.