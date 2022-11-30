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90 دقيقة تفصل الأخضر عن تاريخ كروي جديد

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك

2022-11-30 الساعة 2:50
العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك
المواطن - الرياض

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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 90 دقيقة من المتعة والتشويق الكروي، مساء اليوم الأربعاء، أمام المكسيك، في مباراة تاريخية، ينتظرها عشاق الأخضر من الجماهير العربية والعالمية، وسط تمنيات بصعود المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من مونديال كأس العالم قطر 2022.

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جاهزية كبيرة

بدوره أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن اللاعبين على أتم استعداد لصناعة التاريخ من خلال التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر وذلك عندما يواجه نظيره المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي، أمس: “سعداء بخوض المباراة الحاسمة الأربعاء، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء”.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

كفاح كبير

وأضاف: “لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل الى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

إنجاز 1994

ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.

الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتائج المباراة الأخرى في مجموعته بين منتخبي الأرجنتين وبولندا؛ إذ سيرفع رصيده للنقطة الـ6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة ويخرج من الحسابات.

وسيرافق الأخضر ـ كما يلقب المنتخب السعودي من قِبل جماهيره ـ الفائز من مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره البولندي إلى الدور التالي من البطولة.

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