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يملك رينارد واحدة من أكثر الفرق الموهوبة

الغارديان: المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا

2022-11-08 الساعة 5:25
الغارديان: المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن المنتخب السعودي مثل قصة نجاح لآسيا في تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، حيث تصدر قائمة صعبة بينما نجح في تطوير جيله الحالي.

ورغم أن المنتخب السعودي يقع في مجموعة صعبة، حيث يواجه ليونيل ميسي من الأرجنتين، وروبرت ليفاندوفسكي من بولندا بجانب المكسيك، إلا أن ذلك لم يخفف من إيمان مدرب المنتخب، هيرفي رينارد.

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الغارديان المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا

وقال رينارد في تصريحات سابقة لموقع Fifa: على الرغم من أننا في مجموعة صعبة إلا أننا يجب أن نكون طموحين، فالذهاب إلى كأس العالم دون طموح لا طائل من ورائه، علينا أن نؤمن أن لدينا فرصة وأن ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود.

تعديل تكتيكات المنتخب السعودي

قام هيرفي رينارد الذي عمل سابقًا مع فريق زامبيا وساحل العاج بالإضافة إلى كامبريدج يونايتد، بتعديل تكتيكاته بشكل طفيف في مباريات الإحماء الأخيرة للمنتخب السعودي، حيث تحول من 4-2-3-1 إلى 4-3-3.

التشكيل المحتمل للمنتخب السعودي

ويتضمن المنتخب الظهيرين الاستثنائيين ياسر الشهراني وسلطان الغنام مع سيطرة خط الوسط من أيقونة الهلال سلمان الفرج والجناح الاستثنائي سالم الدوسري، وساحر النصر سامي النجعي.

الغارديان المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا

منتخب شاب وموهوب

وتابع التقرير: يملك رينارد واحدة من أكثر الفرق شبابية وحيوية كما أن هناك الكثير من المواهب في المنتخب السعودي.

وأضاف: الإنجازات الرائعة التي حققها هيرفي رينارد في إفريقيا جعلته الرجل الذي تم اختياره لترسيخ النظام داخل صفوف السعودية بعد الأداء الضعيف لخوان أنطونيو بيتزي في نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا في العام التالي.

الغارديان المنتخب السعودي قصة نجاح لآسيا

ومع رينارد، تصدّر المنتخب السعودي المجموعة الثانية، متقدمًا على اليابان وأستراليا ومع التطور الواضح للفريق على أرض الملعب زادت الثقة في المدرب.

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