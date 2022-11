الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أغلى دواء بالعالم

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء الأخضر للتسويق لأغلى دواء في العالم لعلاج الاضطراب الوراثي- الهيموفيليا ب (Haemophilia B).

وهكذا، أعطت الوكالة الموافقة لعقار Hemgenix من شركة الأدوية الحيوية CSL Behring، التي حددت سعره عند 3.5 مليون دولار للجرعة؛ ما يجعله أغلى علاج في العالم.

Today, we approved a gene therapy for the treatment of adults with Hemophilia B who currently use Factor IX prophylaxis therapy, or have current or historical life-threatening hemorrhage, or have repeated, serious spontaneous bleeding episodes. https://t.co/LR6v9KXxM8 pic.twitter.com/lN8iue1mXK

— U.S. FDA (@US_FDA) November 22, 2022