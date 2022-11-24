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الجرعة بـ3.5 مليون دولار

الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أغلى دواء بالعالم

2022-11-24 الساعة 11:24
الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أغلى دواء بالعالم
المواطن - متابعة

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أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء الأخضر للتسويق لأغلى دواء في العالم لعلاج الاضطراب الوراثي- الهيموفيليا ب (Haemophilia B).

وهكذا، أعطت الوكالة الموافقة لعقار Hemgenix من شركة الأدوية الحيوية CSL Behring، التي حددت سعره عند 3.5 مليون دولار للجرعة؛ ما يجعله أغلى علاج في العالم.

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طريقة ودواعي الاستخدام

ويحقن عقار Hemgenix عن طريق الوريد لمرة واحدة للمرضى البالغين المصابين بالهيموفيليا ب، وهو اضطراب دم وراثي يصيب الرجال في الغالب وينتج عن طفرة جينية في بروتين ضروري لتخثر الدم. وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب الحالة نزيفًا يتسرب إلى الأعضاء والمفاصل، بما في ذلك الدماغ.

ويخفض هذا الدواء عدد حالات النزيف المتوقعة على مدار العام بأكثر من النصف، ويحرر 94% من المرضى من الحاجة إلى الحقن المنتظم للسيطرة على الأمور، وفقًا لإحدى الدراسات.

وأفاد مدير مركز تقييم أبحاث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس: “كان العلاج الجيني للهيموفيليا يلوح في الأفق منذ أكثر من عقدين”، مشيرًا إلى أن الموافقة “تمثل تقدمًا مهمًّا في تطوير علاجات مبتكرة لأولئك الذين يعانون من عبء كبير من جراء هذا المرض المرتبط بهذا الشكل من الهيموفيليا”.

تساؤلات

وتمثل الهيموفيليا ب نسبة نحو 15% من مرضى الهيموفيليا، وتصيب تقريبًا واحدًا من كل 40 ألفًا من السكان. وغالبًا لا تظهر أي أعراض على النساء المصابات بالمرض، وفقًا لـ الجارديان.

ويتكون Hemgenix من ناقل فيروسي يحمل جين عامل التخثر IX (العامل التاسع) الذي يتم التعبير عنه في الكبد من أجل زيادة مستويات هذا الإنزيم في الدم وبالتالي الحد من نوبات النزيف.

وبالنظر إلى أن هذا العلاج الجيني الجديد باهظ الثمن، فقد أثارت تكلفته تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تبنيه على نطاق واسع.

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