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تطبيق اشتراطات مخبرية مشددة

الغذاء والدواء : إجراءات مشددة على العسل المستورد

2022-11-09 الساعة 12:08
الغذاء والدواء : إجراءات مشددة على العسل المستورد
المواطن - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تطبق اشتراطات مشددة عـلى الـعـسـل المستورد.

وقال الهيئة: “إشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً عن إجازة مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء للعسل المستورد، توضـح “الغـذاء والدواء” أن اللائحة الفنيـة السـعودية 147 SFDA.FD “عسل النحل” تمنع تسمية أي منتج بعسل ما لم يحقق المتطلبات، والتي تتوافق مع متطلبات ومواصفات العسل الدولية، وتغطي جميع أشكال وأنواع العسل ومصادره.

تطبيق اشتراطات مشددة

وتؤكد “الهيئة” أنها تطبق اشتراطات مشددة على العسـل قبل استيراده، منها اعتماد منشـآت التصدير، وتجري الهيئة كامل التحاليل اللازمة لعينات العسـل سـواء المستورد أو المحلي في مختبراتها بشكل دوري، إضافة إلى برامج الرصد للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد من سلامتها.

كما أن جميع مختبرات “الغذاء والدواء” التي تجري تحاليل العسـل حاصلة على اعتماد (17025 ISO) لجودة مختبرات الفحص والمعايرة.

وتعـد جميـع طرق التحليل المتبعة متوافقة مع ما هـو معتمد من قبـل المنظمة الدوليـة للمعايـرة، إضافـة إلـى أن “الهيئـة” ومـن خلال مختصيهـا علـى اطلاع دائم بالأبحاث المنشورة وتقيم الطرق الحديثة بشكل دوري ومستمر.

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