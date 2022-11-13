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يسبب خفقان القلب وحرقة في المعدة

الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في استهلاك الزنجبيل الطازج

2022-11-13 الساعة 4:28
الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في استهلاك الزنجبيل الطازج
المواطن - الرياض

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من الاستهلاك الكثير للزنجبيل الطازج، ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية مثل خفقان القلب وحرقة في المعدة، داعية إلى اتباع الكميات اليومية الموصى بها للسلامة.

وقال الهيئة في إنفوجراف صادر عنها إن الزنجبيل نبات جذري ينتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية، كالكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار اللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل.

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الطب البديل

وأشارت إلى أن موطنه الأصلي هي دول شرق آسيا، موضحة أن هناك استخدامات له في الطب البديل مثل تخفيف أعراض البرد والزكان، تخفيف حالات الغثيان والدوار، تخفيف آلام الدورة الشهرية، تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية.

وأوضحت أن الكميات المسموحة من الزنجبيل الطازج، هي 2 لـ 4 جرامات كحد أقصى في اليوم، و250 ملي جرام من الزنجبيل المطحون والذي يعادل جرام  واحد من الزنجبيل الطازج.

أضرار الزنجبيل

وحذرت من استخدامه بكميات كبيرة، حيث من الممكن أن يتسبب في حرقة بالمعدة، الإصابة بالإسهال، خفض مستوى سكر الدم، وخفقان القلب، كما أنه يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادة لتكسر صفائح الدم، مما قد يحدث نزيف بالدم.

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