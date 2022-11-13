الغذاء والدواء تحذر من الإفراط في استهلاك الزنجبيل الطازج

أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله بدء اختبارات الرخصة المهنية صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من الاستهلاك الكثير للزنجبيل الطازج، ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية مثل خفقان القلب وحرقة في المعدة، داعية إلى اتباع الكميات اليومية الموصى بها للسلامة.
وقال الهيئة في إنفوجراف صادر عنها إن الزنجبيل نبات جذري ينتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية، كالكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار اللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل.
وأشارت إلى أن موطنه الأصلي هي دول شرق آسيا، موضحة أن هناك استخدامات له في الطب البديل مثل تخفيف أعراض البرد والزكان، تخفيف حالات الغثيان والدوار، تخفيف آلام الدورة الشهرية، تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية.
وأوضحت أن الكميات المسموحة من الزنجبيل الطازج، هي 2 لـ 4 جرامات كحد أقصى في اليوم، و250 ملي جرام من الزنجبيل المطحون والذي يعادل جرام واحد من الزنجبيل الطازج.
وحذرت من استخدامه بكميات كبيرة، حيث من الممكن أن يتسبب في حرقة بالمعدة، الإصابة بالإسهال، خفض مستوى سكر الدم، وخفقان القلب، كما أنه يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادة لتكسر صفائح الدم، مما قد يحدث نزيف بالدم.