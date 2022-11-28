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له تبعات صحية على الإنسان

الغذاء والدواء تحذر من الاستهلاك المفرط للأكلات الشعبية بالشتاء

2022-11-28 الساعة 2:30
الغذاء والدواء تحذر من الاستهلاك المفرط للأكلات الشعبية بالشتاء
المواطن - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن محتوى الأكلات الشتوية من السكر والدهون تزود الجسم بالطاقة وتوليد الحرارة، ولكن الاستهلاك المفرط لهذه العناصر يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

وقال فيصل بن سنيد مدير إدارة الغذاء الصحي بالهيئة في مقطع فيديو بعنوان “دقيقة غذاء” إنه يكثر خلال هذا الموسم الشتوي تناول الأكلات الشعبية، فالبعض يدعوها بأنها صحية، نظرًا لأن مكوناتها تحتوي على دقيق البر والتمر.

علاج للبرد

وأضاف فيصل أن البعض الآخر يسميها بـ”علاج للبرد” لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون، والتي تزود الجسم بالطاقة اللازمة ومن ثم توليد الحرارة لتدفئة الجسم.

الاستهلاك المفرط

لكنه حذر من الاستهلاك المفرط لهذه العناصر الغذائية نظرًا لأنه له تبعات صحية على جسم الإنسان، موضحًا أنه طالما أن الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة فلا داعي للقلق حيال الاستهلاك المفرط لها.

وحث على ضرورة أن يكون معدل الطاقة المأخوذة من الأطعمة مساويًا للطاقة المستهلكة لكي ينعم الإنسان بصحة جيدة، مع المحافظة على القيام ببعض الأنشطة البدنية الخفيفة.

خطورة الأكلات الشعبية

وكان أحد الاستشاريين في جراحة القلب، حذر في وقت سابق من خطورة الدهون في الأكلات الشعبية، واحتوائها على الدسم، ما قد يؤدي للجلطات القلبية أو الدماغية.

وقال في تصريح لقناة الإخبارية: “إن الأكلات الشعبية تكون مليئة بالدسم، وتؤدي لارتفاع نسبة الدهون في الجسم، ما يجعلها تترسب في جدار الشرايين بوجه عام في الجسم كله، ما يؤدي إلى ضيق في هذه الشرايين”.

وأكد أن ضيق الشرايين قد يؤدي، لا قدر الله، إلى الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية، والجلطات القلبية قد تحدث وفاة أو ضعف في عضلة القلب ما يؤثر على النشاطات اليومية للمريض.

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