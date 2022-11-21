الغذاء والدواء تضبط منشأة غذائية مخالفة بجدة

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة غذائية مخالفة في منطقة جدة، تقوم بتحضير المواد الغذائية في منفذ بيع غير مؤهل.
ونشرت هيئة الغذاء، صورًا توثق ضبط المنشأة التي تقوم بتحضير وتعبئة المواد الغذائية في منفذ بيع غير مؤهل وبشكل غير نظامي.
وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط أكثر من 2156 كجم من المواد واستكمال الإجراءات النظامية.
وتنفذ هيئة الغذاء والدواء دائمًا جولات رقابية على مراكز الأغذية والمنشآت المختلفة من أجل ضبط المخالفين؛ حرصًا على سلامة المواطنين.