Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحضير المواد في منفذ بيع غير مؤهل

الغذاء والدواء تضبط منشأة غذائية مخالفة بجدة

2022-11-21 الساعة 3:49
الغذاء والدواء تضبط منشأة غذائية مخالفة بجدة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة غذائية مخالفة في منطقة جدة، تقوم بتحضير المواد الغذائية في منفذ بيع غير مؤهل.

ونشرت هيئة الغذاء، صورًا توثق ضبط المنشأة التي تقوم بتحضير وتعبئة المواد الغذائية في منفذ بيع غير مؤهل وبشكل غير نظامي.

قد يهمّك أيضاً
Img

26 مذكرة تفاهم بـ 112 مليار ريال في المنتدى السعودي الكوري

Img

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 87 دولاراً للبرميل

 

وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط أكثر من 2156 كجم من المواد واستكمال الإجراءات النظامية.

وتنفذ هيئة الغذاء والدواء دائمًا جولات رقابية على مراكز الأغذية والمنشآت المختلفة من أجل ضبط المخالفين؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير