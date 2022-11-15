الغزلان تستكشف طبيعة العلا أثناء سقوط الأمطار

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور عدد من الغزلان، تتجول أثناء هطول الأمطار على العلا.
وفي الفيديو، يمكن رؤية الغزلان تقف وسط مساحة شاسعة تنتشر بها الأشجار، بينما تتساقط الأمطار.
وتعليقًا على المقطع، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني: الحفظ المستدام إذا كان يخلق الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تجديد الاقتصاد لا يقل أهمية عن تجديد الأرض الطبيعية.
وأردف عمرو المدني: نشهد كيف تسمح عودة الحياة البرية في الحجر للزوار والسكان المحليين بتجربة المشهد الثقافي بالعلا.