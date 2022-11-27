الـ Var يحرم المغرب من التقدم ضد بلجيكا

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انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ضد بلجيكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك في مباريات الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم في قطر.
هدف زياش الملغى لمنتخب المغرب .. ما رأيك في قرار إلغائه ؟
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#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Y1ZxvSjolYقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل منتخب أسود الأطلس حيث سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات حكيم زياش ويوسف النصيري.
وسجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.
واختار المدرب وليد الركراكي مدرب منتخب أسود الأطلس تشكيلة مكونة من : “بونو – حكيمي – مزراوي – سفيان أمرابط – نايف أجرد – سايس – زياش – أوناحي – سليم أملاح – بوفال -النصيري.
أما تشكيل منتخب بلجيكا فجاء مكونًا من: “: “كورتوا – ألدرفيرلد – كاستانيا – فيرتونخين – مونييه – فيتسل – أونانا – ثورجان هازارد – دي بروين – إيدين هازارد – بتشواي”.
وشعر الحارس ياسين بونو بإصابة عضلية فلم يبدأ المباراة ودخل بدلًا منه الحارس منير محمدي حارس نادي الوحدة السعودي للبدء أمام بلجيكا.
وكان المنتخب المغربي تعادل مع منتخب كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي بهدف دون رد.