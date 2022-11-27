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في الشوط الأول

الـ Var يحرم المغرب من التقدم ضد بلجيكا

2022-11-27 الساعة 5:18
الـ Var يحرم المغرب من التقدم ضد بلجيكا
المواطن - الرياض

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انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ضد بلجيكا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وذلك في مباريات الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم في قطر.

الـ VAR يُفاجئ منتخب المغرب

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل منتخب أسود الأطلس حيث سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات حكيم زياش ويوسف النصيري.

وسجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.

منتخب المغرب

واختار المدرب وليد الركراكي مدرب منتخب أسود الأطلس تشكيلة مكونة من :  “بونو – حكيمي – مزراوي – سفيان أمرابط – نايف أجرد – سايس – زياش – أوناحي – سليم أملاح – بوفال -النصيري.

أما تشكيل منتخب بلجيكا فجاء مكونًا من: “: “كورتوا – ألدرفيرلد – كاستانيا – فيرتونخين – مونييه – فيتسل – أونانا – ثورجان هازارد – دي بروين – إيدين هازارد – بتشواي”.

منتخب بلجيكا

إصابة ياسين بونو تُربك الحسابات

وشعر الحارس ياسين بونو بإصابة عضلية فلم يبدأ المباراة ودخل بدلًا منه الحارس منير محمدي حارس نادي الوحدة السعودي للبدء أمام بلجيكا.

وكان المنتخب المغربي تعادل مع منتخب كرواتيا بدون أهداف في الجولة الأولى، بينما فاز منتخب بلجيكا على المنتخب الكندي بهدف دون رد.

 

 

 

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