الفراج: الشهري مدرب الأخضر بمونديال 2026

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
يتوقع الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن يصبح المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، مدرب المنتخب الوطني الأول الأخضر في مونديال 2026.
وكتب وليد الفراج عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: بدون شك.. هذا مدربنا في مونديال 2026 بإذن الله تعالى.
توج المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022 تحت 23 عامًا، بعد الفوز على نظيره القطري في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، بنتيجة (3-1).