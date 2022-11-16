الفراج: الشهري مدرب الأخضر بمونديال 2026

يتوقع الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن يصبح المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، مدرب المنتخب الوطني الأول الأخضر في مونديال 2026.

مونديال 2026

وكتب وليد الفراج عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: بدون شك.. هذا مدربنا في مونديال 2026 بإذن الله تعالى.

تتويج بكأس غرب آسيا

توج المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022 تحت 23 عامًا، بعد الفوز على نظيره القطري في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، بنتيجة (3-1).