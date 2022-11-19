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قال : لو نتعادل سنتقدم خطوة جبارة

الفراج قبل مباراة السعودية والأرجنتين : الله يعدي الـ3 أيام على خير

2022-11-19 الساعة 11:52
الفراج قبل مباراة السعودية والأرجنتين : الله يعدي الـ3 أيام على خير
المواطن - الرياض

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أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن قلقه، بسبب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم في قطر، مضيفًا أنه لا يستطيع انتظار بداية المباراة.

وقال الفراج في مقدمة حلقة السبت في برنامج ” أكشن مع وليد”: “لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هذه الأيام الـ3 على خير”.

جماهير الأخضر تترقب

وأضاف الفراج: ” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.

ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

وكان المنتخب السعودي خاض آخر مباراة ودية له قبل المونديال أمام المنتخب الكرواتي وخسر بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.

مواجهات الأخضر في المونديال

المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.

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