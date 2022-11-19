الفراج قبل مباراة السعودية والأرجنتين : الله يعدي الـ3 أيام على خير

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أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن قلقه، بسبب مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم في قطر، مضيفًا أنه لا يستطيع انتظار بداية المباراة.
#وليد_الفراج: لو نتعادل مع الأرجنتين سنقدم خطوة جبارة ، لا أستطيع التعامل مع المباراة بشكل عادي .. الله يعدي الـ 3 أيام على خير 😅#السعودية_الارجنتين#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 19, 2022
وقال الفراج في مقدمة حلقة السبت في برنامج ” أكشن مع وليد”: “لو نتعادل مع الأرجنتين سنتقدم خطوة جبارة، لا أستطيع الانتظار، المباراة تُقلقني، الله يمر هذه الأيام الـ3 على خير”.
وأضاف الفراج: ” هل الجماهير تشعر بالتفاؤل أم العكس في مباراة الأرجنتين، حقيقة المباراة مهمة وصعبة للغاية”.
ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، وستكون التدريبات مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
وكان المنتخب السعودي خاض آخر مباراة ودية له قبل المونديال أمام المنتخب الكرواتي وخسر بهدف دون رد يوم الأربعاء الماضي.
المنتخب السعودي سيواجه الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.