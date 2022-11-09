Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حديثه التلفزيوني مؤخرًا

الفراج لجماهير النصر: لا تشخصنوا قضية حمدالله

2022-11-09 الساعة 6:46
الفراج لجماهير النصر: لا تشخصنوا قضية حمدالله
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جماهير نادي النصر بعدم ” شخصنة” قضية ناديهم ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

لقاء حمدالله 

وكان اللاعب المغربي خرج في حوار تلفزيوني لـ برنامج ” أكشن مع وليد” يوم الأحد الماضي وتحدث فيه عن كواليس فسخ النصر لعقده، مضيفًا أنه من الصعب له العودة لنادي النصر مستقبلًا.

جماهير النصر تُهاجم

وهاجمت جماهير النصر، اللاعب المغربي وطالبت إدارة مسلي آل معمر باستغلال تصريحات اللاعب لتقديم شكوى ضده والمطالبة بحصول النادي العاصمي على 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ عقد اللاعب المغربي لأسباب مشروعة.

وقال الفراج ردًا على مشجع لنادي النصر انتقد لقاء حمدالله التلفزيوني: ” عزيز النصراوي لا تُشخصن القضية، ومن المرهق لمشجعي النصر الدخول في صراعات كثيرة، اللاعب لم يتم إيقافه، تقولون (انهزمنا)، حمدالله اختاروه لمنتخب المغرب ترددون نفس الكلمة، نريد الحكم هذا، وإذا ما تم اختياره أيضًا (انهزمنا)”.

وأضاف الفراج: “هذه المعارك كثيرة على المشجع، فعليه التركيز مع فريقه فقط، وأطالب كل محبي النصر أخرجوا حمدالله من رؤوسكم، العملية تحولت لشيء شخصي، يا نصراويين هناك نجوم أتوا ورحلوا ومدربون كان من المفترض يوقعوا وتركوا النصر، حينها لم يشعر المشجع النصراوي بمثل هذه الحساسية تجاه أحد مثل اللاعب المغربي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...
الرياضة

3 نجوم من الهلال لم ينتقلوا إلى...

الرياضة
خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع العليمي

السعودية اليوم
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين
العالم

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين

العالم
3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات
تكنولوجيا

3 حيل لجذب الأطفال على التطبيقات

تكنولوجيا
صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر
كأس العالم

صالح الشهري يُنهي معاناة الأخضر

كأس العالم
الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...
العالم

الإعلام الصيني يعلق على طريقة خروج هو...

العالم
مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي تطلق المرحلة الأخيرة من نماء واكتفاء

السعودية اليوم
معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...
السعودية اليوم

معاناة أهالي العزيزية مع العمالة: عشوائية ولا...

السعودية اليوم