الفراج لجماهير النصر: لا تشخصنوا قضية حمدالله

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير السعودية تذهل حضور WTM قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل
طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جماهير نادي النصر بعدم ” شخصنة” قضية ناديهم ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وكان اللاعب المغربي خرج في حوار تلفزيوني لـ برنامج ” أكشن مع وليد” يوم الأحد الماضي وتحدث فيه عن كواليس فسخ النصر لعقده، مضيفًا أنه من الصعب له العودة لنادي النصر مستقبلًا.
وهاجمت جماهير النصر، اللاعب المغربي وطالبت إدارة مسلي آل معمر باستغلال تصريحات اللاعب لتقديم شكوى ضده والمطالبة بحصول النادي العاصمي على 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ عقد اللاعب المغربي لأسباب مشروعة.
وقال الفراج ردًا على مشجع لنادي النصر انتقد لقاء حمدالله التلفزيوني: ” عزيز النصراوي لا تُشخصن القضية، ومن المرهق لمشجعي النصر الدخول في صراعات كثيرة، اللاعب لم يتم إيقافه، تقولون (انهزمنا)، حمدالله اختاروه لمنتخب المغرب ترددون نفس الكلمة، نريد الحكم هذا، وإذا ما تم اختياره أيضًا (انهزمنا)”.
وأضاف الفراج: “هذه المعارك كثيرة على المشجع، فعليه التركيز مع فريقه فقط، وأطالب كل محبي النصر أخرجوا حمدالله من رؤوسكم، العملية تحولت لشيء شخصي، يا نصراويين هناك نجوم أتوا ورحلوا ومدربون كان من المفترض يوقعوا وتركوا النصر، حينها لم يشعر المشجع النصراوي بمثل هذه الحساسية تجاه أحد مثل اللاعب المغربي”.