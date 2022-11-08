الفراج لـ مدرب المغرب: اقبل اعتذار حمدالله

طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، المغربي وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، بقبول اعتذار مواطنه عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، من أجل المشاركة مع أسود الأطلس في كأس العالم بـ قطر.

حمدالله يعتذر

ونشر الفراج مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” للاعب المغربي وهو يعتذر للجماهير والمسؤولين عن المنتخب المغربي لتركه معسكر أسود الأطلس عام 2019.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه: “أتمنى أن يكون لهذا الاعتذار قبوله لدى المسؤولين في الجامعة المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة)، ولدى المدير الفني لأسود الأطلس ولدى جماهير المغرب”.

وأضاف: “وجود حمدالله في كأس العالم إضافة مهمة للمنتخب المغربي الشقيق، الله يوفقكم”.

سبب الأزمة

وكان اللاعب المغربي غادر معسكر منتخب بلاده في 2019، حيث كان الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا لـ منتخب المغرب وقتها، مما جعل الأخير يقرر منعه من التواجد بقائمة أسود الأطلس لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

وما جعل اللاعب المغربي يُغادر معسكر منتخب بلاده وقتها، هو دخوله في خلاف مع مواطنه فيصل فجر.